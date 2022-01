Il nutrizionista del Napoli: «È concessa una pizza a settimana, con materie prime e lievitazione di qualità» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Repubblica Bologna intervista Marco Rufolo, biologo e tecnico alimentare. Il Napoli lo ha introdotto nel suo staff sanitario con il ruolo di nutrizionista per la squadra di Spalletti. Si occupa dell’alimentazione dei giocatori della prima squadra e del settore giovanile. «Il mio compito è curare alimentazione e integrazione, ma anche prevenire la disidratazione, uno dei principali nemici dell’atleta. Molte volte, pur avendo perso molti liquidi, non si avverte lo stimolo della sete. Per questo occorre aiutare a reintegrare tempestivamente acqua e sali minerali, magari anche con qualcosa di più palatabile rispetto alla semplice bottiglietta. Una buona soluzione sono gli estratti di frutta». Rufolo non si sbottona troppo, ma fa una ammissione: ai giocatori del Napoli non è vietata la pizza. «Posso solo sfatare un mito. A ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Repubblica Bologna intervista Marco Rufolo, biologo e tecnico alimentare. Illo ha introdotto nel suo staff sanitario con il ruolo diper la squadra di Spalletti. Si occupa dell’alimentazione dei giocatori della prima squadra e del settore giovanile. «Il mio compito è curare alimentazione e integrazione, ma anche prevenire la disidratazione, uno dei principali nemici dell’atleta. Molte volte, pur avendo perso molti liquidi, non si avverte lo stimolo della sete. Per questo occorre aiutare a reintegrare tempestivamente acqua e sali minerali, magari anche con qualcosa di più palatabile rispetto alla semplice bottiglietta. Una buona soluzione sono gli estratti di frutta». Rufolo non si sbottona troppo, ma fa una ammissione: ai giocatori delnon è vietata la. «Posso solo sfatare un mito. A ...

Advertising

napolista : Il nutrizionista del #Napoli: «È concessa una pizza a settimana, con materie prime e lievitazione di qualità» Rep… - tuttonapoli : Il nutrizionista del Napoli: 'Non vietiamo la pizza una volta a settimana, ma a una condizione' - sscsab : oggi a scuola abbiamo fatto un incontro con una nutrizionista e alterneremo con una psicologa per parlare del nostr… - sportli26181512 : Napoli, il nutrizionista Rufolo: 'Dieta Osimhen top secret, la pizza non è vietata': Marco Rufolo, nutrizionista de… - BBHomePage : News dal Forum: Suggerimento PT+nutrizionista zona Treviso/Padova: Ciao a tutti, sono nuovo del forum. 44 anni, mi… -