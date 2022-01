Il Newcastle fa sul serio per Duvan Zapata: pronto il rilancio per convincere l’Atalanta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Newcastle si trova in una situazione molto difficile di classifica, nell’ultima giornata è arrivato solo un pareggio contro il Watford. La squadra occupa il penultimo posto in Premier League e la zona salvezza è distante appena due punti. Negli ultimi mesi si è materializzato il passaggio di proprietà, si tratta di una dirigenza molto ambiziosa ed in grado di raggiungere importanti traguardi. L’intenzione è quella di rinforzare la squadra nel mercato di gennaio. L’obiettivo per l’attacco è Duvan Zapata: il colombiano è in scadenza di contratto nel 2023 con l’Atalanta. Il club inglese ha messo sul piatto 30 milioni di euro, la richiesta del club nerazzurro è di 50 milioni e con un rilancio la trattativa potrebbe andare in porto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilsi trova in una situazione molto difficile di classifica, nell’ultima giornata è arrivato solo un pareggio contro il Watford. La squadra occupa il penultimo posto in Premier League e la zona salvezza è distante appena due punti. Negli ultimi mesi si è materializzato il passaggio di proprietà, si tratta di una dirigenza molto ambiziosa ed in grado di raggiungere importanti traguardi. L’intenzione è quella di rinforzare la squadra nel mercato di gennaio. L’obiettivo per l’attacco è: il colombiano è in scadenza di contratto nel 2023 con. Il club inglese ha messo sul piatto 30 milioni di euro, la richiesta del club nerazzurro è di 50 milioni e con unla trattativa potrebbe andare in porto. L'articolo CalcioWeb.

