Il Napoli dimentica la Coppa Italia e batte 2-0 il Bologna

(Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Seconda vittoria consecutiva per ilcheila domicilio per 2-0,ndo l'eliminazione dalla. Al Dall'Ara decide la doppietta di Lozano: la squadra di Spalletti sale a 46 punti consolidando il terzo posto in classifica, mentre quella di Mihajlovic, costretta al quinto ko nelle ultime sei gare, resta ferma a quota 27. Inizio di gara tutto a favore dei partenopei, che al 6' creano la prima palla gol sull'asse Fabian-Lozano, con il messicano murato provvidenzialmente da Skorupski. Al 20' sarà lo stesso Lozano a realizzare il vantaggio azzurro con un tocco di mancino all'angolino, stavolta dopo un cross basso da sinistra di Elmas. Nel finale di primo tempo ilva anche ad un passo dal raddoppio, colpendo un palo ...

Advertising

ecicelyn : Scialò e i segreti della città cantante (ma dimentica Bennato) - SimoneLanari82 : Livorno, il treno per Napoli dimentica i passeggeri sulla banchina - biancacle : RT @mattinodinapoli: Napoli, fugge dopo il furto di un'auto ma dimentica i documenti: preso - mattinodinapoli : Napoli, fugge dopo il furto di un'auto ma dimentica i documenti: preso - occhio_notizie : Dimentica un raro strumento musicale sul treno dell’Alta Velocità proveniente da Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dimentica

Nel finale di primo tempo ilva anche ad un passo dal raddoppio , colpendo un palo incredibile con Fabian Ruiz. Alla squadra di Spalletti, però, bastano neanche due minuti dall'inizio della ...Con un gol per tempo ilbatte a domicilio il Bologna ela delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia . Il marcatore è sempre Lozano , che nel giorno del ritorno in campo di Osimhen si traveste da bomber ...Voti e pagelle di Bologna-Napoli. I partenopei vincono 2-0 grazie alla doppietta di un super Lozano. Si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella ...Al Dall’Ara decide la doppietta di Lozano che porta la squadra di Spalletti a 46 punti consolidando il terzo posto in classifica. Gli uomini di Mihajlovic, con il quinto ko nelle ultime sei gare, rest ...