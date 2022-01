Il Monza pensa in grande, fumata bianca per un big in attacco (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi pensa sempre più in grande e dopo aver concluso l’affare Gaston Ramirez, si appresta a chiudere un altro colpo da Serie A. I lombardi hanno la serie intenzioni di raggiungere la massima serie nella prossima stagione e per farlo non stanno badando a spese in questa finestra di mercato invernale. Simy Monza CalciomercatoMonza, fatta per Simy dalla Salernitana! Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.it, Nwankwo Simy può essere l’altro grande colpo del Monza in questa finestra di calciomercato. La trattativa con la Salernitana per l’acquisto del centravanti nigeriano è ormai ai dettagli, tant’è che potrebbe chiudersi già nel corso di questa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ildi Adriano Galliani e Silvio Berlusconisempre più ine dopo aver concluso l’affare Gaston Ramirez, si appresta a chiudere un altro colpo da Serie A. I lombardi hanno la serie intenzioni di raggiungere la massima serie nella prossima stagione e per farlo non stanno badando a spese in questa finestra di mercato invernale. SimyCalciomercato, fatta per Simy dalla Salernitana! Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.it, Nwankwo Simy può essere l’altrocolpo delin questa finestra di calciomercato. La trattativa con la Salernitana per l’acquisto del centravanti nigeriano è ormai ai dettagli, tant’è che potrebbe chiudersi già nel corso di questa ...

