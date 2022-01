Il giovane vecchio che spopola su TikTok è il vero anti Cav. (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fa notizia un giovanotto del Nottinghamshire – ventiquattro anni, beato lui – che, pur essendo nato nel 1998, ha deciso di vivere appieno nel decennio di cui non ha visto che l’ultimo scorcio. Ha iniziato decorando casa con soprammobili anni Novanta, poi ha iniziato a indossare raccapriccianti jeans di tela e quelle camicie variopinte che ancora popolano i miei incubi; ha preso a setacciare i rigattieri alla ricerca di cd usciti fino al 1999 e li ascolta su un hi-fi della Kenwood tuttora funzionante. Tv? Una vecchia Sanyo il cui spessore occupa un quinto della stanza. Computer? Un Macintosh del 1998 che, con qualche fatica, pare faccia ancora il proprio dovere. E grazie a questi accorgimenti demodé pare stia diventando celebre su Tik Tok, dove mostra la propria casa che sembra uscita da una macchina del tempo (anche se, a voler essere rigorosamente coerente, dovrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fa notizia un giovanotto del Nottinghamshire – ventiquattro anni, beato lui – che, pur essendo nato nel 1998, ha deciso di vivere appieno nel decennio di cui non ha visto che l’ultimo scorcio. Ha iniziato decorando casa con soprammobili anni Novanta, poi ha iniziato a indossare raccapriccijeans di tela e quelle camicie variopinte che ancora popolano i miei incubi; ha preso a setacciare i rigattieri alla ricerca di cd usciti fino al 1999 e li ascolta su un hi-fi della Kenwood tuttora funzionante. Tv? Una vecchia Sanyo il cui spessore occupa un quinto della stanza. Computer? Un Macintosh del 1998 che, con qualche fatica, pare faccia ancora il proprio dovere. E grazie a questi accorgimenti demodé pare stia diventando celebre su Tik Tok, dove mostra la propria casa che sembra uscita da una macchina del tempo (anche se, a voler essere rigorosamente coerente, dovrebbe ...

