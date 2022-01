Il fascino dello stile grunge nella camicia a quadri di Kasia Smutniak (Di lunedì 17 gennaio 2022) Volgendo già lo sguardo alla primavera, Kasia Smutniak si distingue dalla massa con un outfit che strizza l’occhio allo stile grunge. L’attrice ha pubblicato su Instagram un video in bianco e nero nel quale corre in mezzo ai prati in collina, felice insieme al suo cane. Oltre al meraviglioso paesaggio, a colpire i follower è stato proprio il look dall’aspetto rock. A spiccare fra gli abiti oversize, abbinati per creare un effetto volutamente trasandato, è un indumento che non passa mai di moda: la camicia a quadri. Smutniak ha scelto un modello in lana per proteggersi dal freddo dell’inverno ma l’ha indossata aperta, come capospalla, lasciando intravedere al di sotto un maglioncino morbido, infilato in un paio di pantaloni a costine. Il capo le ... Leggi su diredonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Volgendo già lo sguardo alla primavera,si distingue dalla massa con un outfit che strizza l’occhio allo. L’attrice ha pubblicato su Instagram un video in bianco e nero nel quale corre in mezzo ai prati in collina, felice insieme al suo cane. Oltre al meraviglioso paesaggio, a colpire i follower è stato proprio il look dall’aspetto rock. A spiccare fra gli abiti oversize, abbinati per creare un effetto volutamente trasandato, è un indumento che non passa mai di moda: laha scelto un moin lana per proteggersi dal freddo dell’inverno ma l’ha indossata aperta, come capospalla, lasciando intravedere al di sotto un maglioncino morbido, infilato in un paio di pantaloni a costine. Il capo le ...

