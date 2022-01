Il dentista del braccio di silicone si è vaccinato e ha riaperto lo studio: cosa rischia ancora per la «provocazione» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Aveva cercato di evitare la vaccinazione anti Covid presentandosi all’hub con un braccio in silicone nascosto sotto i vestiti, per truffare il personale medico e ottenere il Green pass. Per questo Guido Russo, dentista di Biella, era stato sospeso dall’Ordine dei medici. Ora invece potrà tornare a esercitare perché il provvedimento è stato revocato. Nonostante questo l’Ordine sta comunque valutando un procedimento disciplinare nei suoi confronti. L’idea di sospenderlo nasceva dal fatto che si fosse sottratto alla vaccinazione che per la sua categoria è obbligatoria; non dal tentativo di truffa. E alla fine Russo si era sottoposto alla somministrazione. «Sono stato costretto perché altrimenti non posso lavorare, mi avevano sospeso – aveva raccontato -. Sono l’unico che lavora in famiglia, non potevo permettermelo, me lo ha detto anche ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Aveva cercato di evitare la vaccinazione anti Covid presentandosi all’hub con uninnascosto sotto i vestiti, per truffare il personale medico e ottenere il Green pass. Per questo Guido Russo,di Biella, era stato sospeso dall’Ordine dei medici. Ora invece potrà tornare a esercitare perché il provvedimento è stato revocato. Nonostante questo l’Ordine sta comunque valutando un procedimento disciplinare nei suoi confronti. L’idea di sospenderlo nasceva dal fatto che si fosse sottratto alla vaccinazione che per la sua categoria è obbligatoria; non dal tentativo di truffa. E alla fine Russo si era sottoposto alla somministrazione. «Sono stato costretto perché altrimenti non posso lavorare, mi avevano sospeso – aveva raccontato -. Sono l’unico che lavora in famiglia, non potevo permettermelo, me lo ha detto anche ...

Advertising

repubblica : Guido Russo, il dentista No Vax che ha usato il trucco del braccio al silicone ha riaperto lo studio [di Carlotta R… - solops : Il dentista no vax del braccio in silicone ha riaperto lo studio - pirata_21 : Il dentista del braccio di silicone si è vaccinato. Ora io gli rilascerei un #greenpass finto. - Open_gol : Il dentista ha riaperto lo studio, ma la «provocazione» del braccio di silicone può ancora costargli cara - solops : Il dentista no vax del braccio in silicone ha riaperto lo studio -