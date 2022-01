Il Ddl con le misure per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne è stato approvato dal Cdm il 3 dicembre. Ma è ancora all'esame del Parlamento... (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una brutta vicenda che merita di essere raccontata visto che, la maggior parte delle volte, queste storie finiscono in tutt’altro modo. Si tratta ancora di donne vittime della violenza e di brutalità maschile, di donne che lasciano, stanche di subire e di uomini che non lo tollerano. Questa volta, però, a un 33enne, denunciato per violenze domestiche e atti di persecuzione, è andata male. Leggi anche › Maria Elena Boschi, l’appello alle donne dopo lo stalking: «Denunciate» ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una brutta vicenda che merita di essere raccontata visto che, la maggior partevolte, queste storie finiscono in tutt’altro modo. Si trattadivittimee di brutalità maschile, diche lasciano, stanche di subire e di uomini che non lo tollerano. Questa volta, però, a un 33enne, denunciato per violenze domestiche e atti di persecuzione, è andata male. Leggi anche › Maria Elena Boschi, l’appello alledopo lo stalking: «Denunciate» ...

