Il Covid visto dal mondo dei rifugiati (Di lunedì 17 gennaio 2022) Oltre ai tanti italiani costretti a rivedere regole e norme previste dalla pandemia, esiste un macrocosmo sommerso che sfugge alla maggior parte della popolazione, ed è il mondo migratorio. Più oltre, il microcosmo dei richiedenti asilo. Ciò che rende limitante la condizione di un rifugiato è la sua vulnerabilità e l’essere maggiormente esposto al contagio Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Oltre ai tanti italiani costretti a rivedere regole e norme previste dalla pandemia, esiste un macrocosmo sommerso che sfugge alla maggior parte della popolazione, ed è ilmigratorio. Più oltre, il microcosmo dei richiedenti asilo. Ciò che rende limitante la condizione di un rifugiato è la sua vulnerabilità e l’essere maggiormente esposto al contagio

Advertising

SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - ilpost : Djokovic ha detto di aver violato l’isolamento mentre era positivo e ha cercato di spiegare il motivo di alcune dic… - lucasofri : Un anno e mezzo dopo, dopo che è stata ormai ampiamente trascurata e ignorata, la distinzione torna importante: vis… - cathyDS_26 : RT @GiulioMarini2: . Dedicato a tutti quelli che “…taaaantoooohh la Commissione Europeaaaaahhh non fa gnienteeeehh..” smettete di seguirmi… - Luciano06815942 : RT @RobertaMaffesci: Due dosi nonostante abbia fatto il COVID a marzo 2020 quando era in voga #tachipirina e #vigileattesa. Non farò la #te… -