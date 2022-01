Il corpo, fra realtà e strategia economica (Di martedì 18 gennaio 2022) La recente raccolta di alcuni significativi testi di Michel Foucault pubblicata da Donzelli nel volume Medicina e Biopolitica. La salute pubblica e il controllo sociale (pp. 176, euro 18), sapientemente introdotto da Paolo Napoli, costituisce un’occasione preziosa per riprendere la ricerca foucaultiana. E al contempo per arricchire una riflessione che, mettendo in tensione i testi di Foucault con le questioni odierne, articoli il dibattito su salute, cura, diritti sociali e libertà individuali. L’asse portante dei saggi – le conferenze di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 gennaio 2022) La recente raccolta di alcuni significativi testi di Michel Foucault pubblicata da Donzelli nel volume Medicina e Biopolitica. La salute pubblica e il controllo sociale (pp. 176, euro 18), sapientemente introdotto da Paolo Napoli, costituisce un’occasione preziosa per riprendere la ricerca foucaultiana. E al contempo per arricchire una riflessione che, mettendo in tensione i testi di Foucault con le questioni odierne, articoli il dibattito su salute, cura, diritti sociali e libertà individuali. L’asse portante dei saggi – le conferenze di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il corpo, fra realtà e strategia economica

Esce per Donzelli una raccolta di testi del filosofo che indagano il tema di «Medicina e biopolitica. La salute pubblica e il controllo sociale», con la cura e l'introduzione di Paolo Napoli

