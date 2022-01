Il Castello nella roccia di Predjama ha un fascino da brividi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Castello di Predjama in Slovenia è letteralmente incastonato nella roccia ed è un luogo magico che merita di essere visto. Se la storia medioevale vi affascina, tenete pronti penna e taccuino per segnarsi sull’agenda, tra le cose da fare, di visitare uno dei castelli più straordinari e bellissimi del mondo. Siamo nella zona sud-ovest L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ildiin Slovenia è letteralmente incastonatoed è un luogo magico che merita di essere visto. Se la storia medioevale vi affascina, tenete pronti penna e taccuino per segnarsi sull’agenda, tra le cose da fare, di visitare uno dei castelli più straordinari e bellissimi del mondo. Siamozona sud-ovest L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RaiUno : ??Castello di Barletta La solarità mediterranea esplode nella pietra bianca: protagonista è la luce. #Meraviglie… - CittaCastello : I sindaci dell’Alta Valle del Tevere favorevoli al progetto dell’Università degli Studi Link Campus di Roma per l’a… - QxxQ_Official : RT @angeloclerici48: La porta del castello del XII secolo nella città di Cahir, in Irlanda, situata su un'isola nel fiume Suir nella contea… - Seabreeze757 : RT @angeloclerici48: La porta del castello del XII secolo nella città di Cahir, in Irlanda, situata su un'isola nel fiume Suir nella contea… - VaticanOutsider : Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Australia Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Charles Daniel Ba… -