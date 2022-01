Il Casino dell' Aurora è conteso all' asta da Bill Gates e il sultano del Brunei

(Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - È approdata sui siti internazionali la notizia che è arrivato il giorno'“del secolo”: domani alle ore 15 e per una durata di 24 ore sarà messa in vendita online il monumentalenella Villa Ludovisi, unae più belle dimore storichea Città eterna, impreziosita dall'unico affresco mai realizzato da Caravaggio e da quelli del Guercino. A contendersela dovrebbero essere alcuni tra i miliardari più celebri, a cominciare dae ildelche in passato avevano già tentato di acquistare la proprietà, invano. Il, all'interno'enorme Villa Ludovisi, che ...

... domani alle ore 15 e per una durata di 24 ore sarà messa in vendita online il monumentale'Aurora nella Villa Ludovisi, una delle più belle dimore storiche della Città eterna, ...Al via l'asta online della dimora monumentale nella Villa Ludovisi con la base di 471 milioni di euro. Il solo affresco di Caravaggio, risalente al 1597, raffigurante Giove, Plutone e Nettuno che si t ...