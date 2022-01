Il Carroccio – Roma

(Di martedì 18 gennaio 2022) IlVia del, 9 – 00162Tel. 06/44237018 Sito Internet: Tipologia: pizzeria Prezzi: antipasti 2/13€, pizze 5,50/9€, dolci 4,50€, birra media 5/5,50€ Giorno di chiusura: Lunedì. Aperto solo la sera OFFERTA Per anni Ilha costituito un approdo sicuro per tutti gli appassionati della pizza alla moda napoletana, un indirizzo fuori dal giro delle cene stampa e dei blog che contano e forse anche per questo particolarmente amato da noi. È nostro dovere, però, informarvi che la proposta inizia a scricchiolare nonostante tutto sia rimasto invariato (proprietà e pizzaiolo): in occasione della nostra ultima visita, infatti, abbiamo constatato una lievitazione non ottimale delle pizze provate, peraltro un po’ indietro di cottura, così ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carroccio Roma

Corriere della Sera

- Salvini prima ha detto che aspetterà fino a lunedì mattina per vedere i numeri in mano al ... perché quanto detto viene tradotto così: il leader delha deciso di cambiare cavallo visto ...Anche per l'ambasciatrice Usa aClaire Both Luce l'elezione di Gronchi è indigesta: assiste ... al primo scrutinio i parlamentari delsi presentano esibendo una vecchia pagina de il ...Con lei – dopo il passaggio formale della proclamazione a Montecitorio – il totale dei grandi elettori per il Quirinale è ora al completo. Nella vita bisogna fare sempre del proprio meglio, costruire ..."La prossima settimana dalla Lega una proposta convincente", dice il leader del Carroccio. Intanto i leghisti Molinari e Romeo lavorano al dialogo in vista del patto di legislatura di cui parla Letta ...