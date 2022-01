Il bollettino Covid di oggi 17 gennaio 2022

Advertising

fattoquotidiano : Il bollettino Covid giornaliero “è destinato a cambiare”. Costa ammette: “Si tratta di una scelta politica” - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - leggoit : Covid nel Lazio, il bollettino di lunedì 17 gennaio 2022: 6.447 positivi e 17 decessi - CosenzaPost : Covid Calabria, bollettino del 17 gennaio: +1.693 positivi e +8 deceduti -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

Sky Tg24

Il, inoltre, registra +172 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 438) e, infine, - 2 terapie intensive (per un totale di 35). L'Asp di Vibo Valentia comunica che "per mero ...I dati dalla Regione Sono 1.007 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo ildi oggi, 17 gennaio. Si registrano inoltre altri 6 morti. 2.579 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.765 tamponi. I pazienti ricoverati nei ...Costa, sottosegretario alla Salute: "Bollettino e sistema a colori cambieranno. Scelta politica più che scientifica" ...Nel quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Calabria sull'andamento della pandemia da coronavirus, 8 morti e 1693 nuovi casi ...