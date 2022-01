I senzatetto sono i nuovi ‘nemici’ delle città (Di lunedì 17 gennaio 2022) senzatetto, mendicante, barbone, accattone, clochard, homeless. Per quanto si cerchi di attenuare la portata negativa del concetto con l’uso di qualche parola straniera, nella percezione comune i poveri che vivono in strada generano un mix di sensazioni che spazia dal disgusto al timore. Le città e i suoi abitanti, dove si concentrano in misura maggiore i senzatetto, hanno deciso che non li vogliono. Puzzano, sporcano, portano degrado e aumentano la percezione di insicurezza, chiedono l’elemosina davanti a tutti nei centri cittadini e nelle vie dello shopping, vanno a dormire negli edifici abbandonati da anni in condizioni precarie, rovistano nella spazzatura, sono una minaccia al decoro urbano. Da persone che hanno la sola colpa di essere nate (o diventate) povere, di colpo i senzatetto si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022), mendicante, barbone, accattone, clochard, homeless. Per quanto si cerchi di attenuare la portata negativa del concetto con l’uso di qualche parola straniera, nella percezione comune i poveri che vivono in strada generano un mix di sensazioni che spazia dal disgusto al timore. Lee i suoi abitanti, dove si concentrano in misura maggiore i, hanno deciso che non li vogliono. Puzzano, sporcano, portano degrado e aumentano la percezione di insicurezza, chiedono l’elemosina davanti a tutti nei centri cittadini e nelle vie dello shopping, vanno a dormire negli edifici abbandonati da anni in condizioni precarie, rovistano nella spazzatura,una minaccia al decoro urbano. Da persone che hanno la sola colpa di essere nate (o diventate) povere, di colpo isi ...

