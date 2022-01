I grandi elettori positivi al covid non potranno votare per il Quirinale (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Cresce il pressing del centrodestra per consentire di votare anche ai grandi elettori che dovessero risultare positivi al covid dal 24 gennaio in poi. O, quanto meno, di consentire ai positivi asintomatici di poter partecipare, magari con modalità ad hoc, agli scrutini. Al momento, le regole stabilite per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, già illustrate a tutti i gruppi, non prevedono deroghe. Dunque, ad oggi potranno votare per il Colle solo i grandi elettori con green pass valido e, quindi, non disattivato a seguito di un tampone positivo. Il green pass semplice è obbligatorio per poter accedere a Montecitorio. Il tema del voto per i ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Cresce il pressing del centrodestra per consentire dianche aiche dovessero risultarealdal 24 gennaio in poi. O, quanto meno, di consentire aiasintomatici di poter partecipare, magari con modalità ad hoc, agli scrutini. Al momento, le regole stabilite per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, già illustrate a tutti i gruppi, non prevedono deroghe. Dunque, ad oggiper il Colle solo icon green pass valido e, quindi, non disattivato a seguito di un tampone positivo. Il green pass semplice è obbligatorio per poter accedere a Montecitorio. Il tema del voto per i ...

