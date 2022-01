I delitti del Barlume 2022 da stasera su Sky Cinema Uno | la trama di Compro Oro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Arrivasu SkyUno, alle 21:15, e in streaming su NOW,Oro, il primo episodio de Idel: la. Idelfa il suo debutto ufficialesu SkyUno alle 21:15 - anche in streaming su NOW e on demand su SKY -. Torna dunque l'appuntamento con le commedie a tinte gialle prodotte da Sky e Palomar, dirette da Roan Johnson. La prima delle due nuove storie (qui la nostra recensione della nuova stagione) si chiamaOro ed è tratta, come tutte le altre, dal mondo deldi Marco Malvaldi. Laanticipa che, dopo la strampalata idea di chiedere alla Tizi di ...

I delitti del BarLume 2022 fa il suo debutto ufficiale stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 - anche in streaming su NOW e on demand su SKY - . Torna dunque l'appuntamento con le commedie a tinte gialle ...