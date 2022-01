I dati di migliaia di utenti dell'Ussl di Padova sono finiti online (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - migliaia di dati sensibili custoditi negli archivi della Ussl di Padova sono finiti online dopo l'attacco della gang di hacker LockBit 2.0. L'azienda sanitaria si è sempre rifiutata di pagare il 'riscatto' dopo l'incursione subita un mese fa. L'ultimatum dei pirati del web scadeva sabato scorso ed era stato prorogato fino a domani. Ma, da quanto si è potuto verificare, decine di cartelle dell'Ulss6 Euganea, frutto della violazione del database avvenuta lo scorso dicembre, sono già state diffuse online. L'AGI è riuscita a visionare i documenti nel Data Leak Site del gruppo hacker. All'interno di due cartelle denominate 'Ulss2' e 'Ulss3', ma apparentemente ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI -disensibili custoditi negli archivididopo l'attaccoa gang di hacker LockBit 2.0. L'azienda sanitaria si è sempre rifiutata di pagare il 'riscatto' dopo l'incursione subita un mese fa. L'ultimatum dei pirati del web scadeva sabato scorso ed era stato prorogato fino a domani. Ma, da quanto si è potuto verificare, decine di cartelle'Ulss6 Euganea, fruttoa violazione del database avvenuta lo scorso dicembre,già state diffuse. L'AGI è riuscita a visionare i documenti nel Data Leak Site del gruppo hacker. All'interno di due cartelle denominate 'Ulss2' e 'Ulss3', ma apparentemente ...

