I Cesaroni: come guardare di nuovo la serie completa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le avventure della famiglia romana allargata più conosciuta d’Italia tornano ad emozionare: come guardare di nuovo I Cesaroni. Una delle serie, andate in onda su Mediaset, che ha segnato intere generazioni. Chi di noi, vedendo la serie, non avrebbe voluto vivere in questa pazza famiglia romana? Per i maschietti, sicuramente è stato amore a prima vista con Alessandra Mastronardi. Per le femminucce, invece, Matteo Branciamore è stata una delle prima cotte. La copertina della sigla de I Cesaroni (via social)Sei stagioni che hanno permesso agli adolescenti di diverse generazioni di fare i conti con i sentimenti e le emozioni. Dall’aver visto sbocciare e maturare l’amore tra Eva e Marco che, tra mille peripezie, sono riusciti a diventare genitori. Giulio ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le avventure della famiglia romana allargata più conosciuta d’Italia tornano ad emozionare:di. Una delle, andate in onda su Mediaset, che ha segnato intere generazioni. Chi di noi, vedendo la, non avrebbe voluto vivere in questa pazza famiglia romana? Per i maschietti, sicuramente è stato amore a prima vista con Alessandra Mastronardi. Per le femminucce, invece, Matteo Branciamore è stata una delle prima cotte. La copertina della sigla de I(via social)Sei stagioni che hanno permesso agli adolescenti di diverse generazioni di fare i conti con i sentimenti e le emozioni. Dall’aver visto sbocciare e maturare l’amore tra Eva e Marco che, tra mille peripezie, sono riusciti a diventare genitori. Giulio ...

