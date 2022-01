I centri sociali s’attaccano pure al supermercato: si riciclano come No Esselunga e scatenano l’inferno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Antagonisti, centri sociali, black bloc, No tav: cambia il nome, ma la sostanza è la stessa. L’ipocrisia della sinistra. E allora, ci mancavano solo loro: i No Esselunga. Nel profluvio di no che agitano dissidenti e contestatori, anche i centri sociali trovano il pretesto per scatenare tensioni e scontri che causano cariche e feriti. Insomma, il solito copione andato in scena sabato pomeriggio tra i quartieri Cit Turin e Cenisia di Torino, dove si è tenuta una manifestazione di antagonisti, stavolta riuniti sotto la bandiera nel no al progetto di riqualificazione dell’area ex Westinghouse. In particolare, i centri sociali in corteo contestavano la realizzazione di un centro commerciale con un supermercato della catena Esselunga. Tanto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Antagonisti,, black bloc, No tav: cambia il nome, ma la sostanza è la stessa. L’ipocrisia della sinistra. E allora, ci mancavano solo loro: i No. Nel profluvio di no che agitano dissidenti e contestatori, anche itrovano il pretesto per scatenare tensioni e scontri che causano cariche e feriti. Insomma, il solito copione andato in scena sabato pomeriggio tra i quartieri Cit Turin e Cenisia di Torino, dove si è tenuta una manifestazione di antagonisti, stavolta riuniti sotto la bandiera nel no al progetto di riqualificazione dell’area ex Westinghouse. In particolare, iin corteo contestavano la realizzazione di un centro commerciale con undella catena. Tanto ...

