I buoni propositi per il 2022: al primo posto prendersi cura di sè (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Come consuetudine, con l’inizio dell’anno arriva il momento di porsi nuovi obiettivi per migliorarsi nelle abitudini e nel modo di approcciarsi la vita. Sono 2 italiani su 3 (66%) ad avere una lista di buoni propositi per il 2022, in aumento rispetto al 60% degli anni pre-pandemici. E sono in particolare i giovani: fra i 18-34enni sono 3 su 4 a porsi degli obiettivi per l’anno nuovo. A dirlo è il sondaggio di YouGov per David Lloyd Clubs, leader europeo nel settore del fitness, del benessere e delle racchette. Quest’anno gli italiani scelgono la cura di sè stessi: quasi 2 persone su 3 (62%) hanno intenzione di dedicarsi all’attività fisica nel 2022 (contro il 43% del 2019), e sono soprattutto i più giovani a esprimere il desiderio di fare sport (71%). Tra gli altri ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Come consuetudine, con l’inizio dell’anno arriva il momento di porsi nuovi obiettivi per migliorarsi nelle abitudini e nel modo di approcciarsi la vita. Sono 2 italiani su 3 (66%) ad avere una lista diper il, in aumento rispetto al 60% degli anni pre-pandemici. E sono in particolare i giovani: fra i 18-34enni sono 3 su 4 a porsi degli obiettivi per l’anno nuovo. A dirlo è il sondaggio di YouGov per David Lloyd Clubs, leader europeo nel settore del fitness, del benessere e delle racchette. Quest’anno gli italiani scelgono ladi sè stessi: quasi 2 persone su 3 (62%) hanno intenzione di dedicarsi all’attività fisica nel(contro il 43% del 2019), e sono soprattutto i più giovani a esprimere il desiderio di fare sport (71%). Tra gli altri ...

Advertising

crocerossa : ??Avete già dei buoni propositi per questo nuovo anno? Ecco otto consigli per iniziarlo bene.?? - antoniospadaro : Su L’Espresso in edicola la mia parola della settimana da meditare. 2022: si apre una nuova scena nel gran teatro… - iseethewater : buoni propositi di oggi ??: - fare almeno 30 minuti di yoga - fare almeno 30 minuti di allenamento - LaNotifica : I buoni propositi degli italiani per il 2022: al primo posto prendersi cura di sè - vivereitalia : I buoni propositi per il 2022: al primo posto prendersi cura di sè -