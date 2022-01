Hong Kong blocca i voli da 150 Paesi, compresa l’Italia (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’aeroporto internazionale di Hong Kong ha annunciato che vieterà ai passeggeri di voli provenienti da oltre 150 Paesi e territori di transitare in città per un mese, per arginare l’emergenza sanitaria. L’aeroporto internazionale di Hong Kong ha dichiarato venerdì che vieterà ai passeggeri di oltre 150 Paesi e territori il transito in città per un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’aeroporto internazionale diha annunciato che vieterà ai passeggeri diprovenienti da oltre 150e territori di transitare in città per un mese, per arginare l’emergenza sanitaria. L’aeroporto internazionale diha dichiarato venerdì che vieterà ai passeggeri di oltre 150e territori il transito in città per un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : Quattro barchette rosse per ripulire la baia: l’esempio di Hong Kong contro la plastica in mare - stanzaselvaggia : E fu così che anche a Hong Kong arrivò il green pass (occorrerà inizialmente almeno un vaccino) per accedere a scuo… - ariannadorme : @mutepils vengo da una settimana circa di re-watch compulsivi di wkw in ordine completamente casuale, ti dirò che h… - ngiocoli : @arrow_michelle @The_IAM_guy @Milton_Keynes1 @micheleboldrin La Cina ha già fatto una roba simile pochi anni fa con… - 0x_Heart : @NicoloZuliani Fatti un giro su @internetofshit per una bella carrellata di storie dell'orrore di gente rimasta chi… -