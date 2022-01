Harry ' trascurato' da nonna Elisabetta | la Regina non lo aiuterà con le guardie del corpo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Bufera sui reali d'Inghilterra. Dopo la richiesta avanzata dal principedi voler far causa al governo inglese per averedele tornare in Inghilterra in massima sicurezza , arriva ...

Ma ha perso il privilegio due anni fa quando ha detto a Sua Maestà che avrebbe lasciato il dovere reale per vivere in California con la moglie Meghan. E sebbene si sia offerto di pagare per le ... Bufera sui reali d'Inghilterra. Dopo la richiesta avanzata dal principe Harry di voler far causa al governo inglese per avere guardie del corpo e tornare in Inghilterra in ...