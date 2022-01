Guida al fantacalcio, i nostri consigli sull’Hellas Verona (Di lunedì 17 gennaio 2022) Appena 3 partite. 3 sconfitte hanno portato all’esonero di Eusebio di Francesco. Fortunatamente per l’Hellas poi, Igor Tudor è arrivato ed ha rivoluzionato gioco e classifica dell’Hellas Verona. L’allenatore croato è riuscito a non far pesare la partenza di Zaccagni. In ottica fantacalcio ecco i nostri consigli sull’Hellas Verona. consigli fantacalcio Hellas Verona, acquisti e cessioni degli scaligeri L’Hellas Verona nel mercato in entrata ha agito poco in questa prima metà di mercato invernale. L’obiettivo era quello di arrivare ad un terzino destro di livello per far rifiatare Faraoni. Dopo aver puntato prima Andrea Conti e poi Stryger Larsen, la difesa scaligera è stata puntellata con l’arrivo di Depaoli in ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Appena 3 partite. 3 sconfitte hanno portato all’esonero di Eusebio di Francesco. Fortunatamente per l’Hellas poi, Igor Tudor è arrivato ed ha rivoluzionato gioco e classifica dell’Hellas. L’allenatore croato è riuscito a non far pesare la partenza di Zaccagni. In otticaecco iHellas, acquisti e cessioni degli scaligeri L’Hellasnel mercato in entrata ha agito poco in questa prima metà di mercato invernale. L’obiettivo era quello di arrivare ad un terzino destro di livello per far rifiatare Faraoni. Dopo aver puntato prima Andrea Conti e poi Stryger Larsen, la difesa scaligera è stata puntellata con l’arrivo di Depaoli in ...

Advertising

zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sulla Roma - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sul Milan - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - pieghe : Il mio primo fantacalcio lo preparai per sbaglio con un guida dell'anno precedente. Quindi per sbaglio chiamai Ibra… - TuttoFanta : UFFICIALE #VENEZIA: depositato il contratto di #Nani ??Nell'articolo la scheda giocatore e il consiglio per il… - TuttoFanta : ??UFFICIALE #UDINESE: depositato il contratto di #Benkovic ??Nell'articolo la scheda giocatore e il consiglio per i… -