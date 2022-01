Green Shopping: il maglione jacquard in filato riciclato (Di lunedì 17 gennaio 2022) La maglieria upcycled dai colori esplosivi di MTOF. E poi giovani brand dall'animo Green, linee ad alto tasso di eco-compatibilità e capsule collection amiche del pianeta. In una gallery dove ecologico fa rima con cool, sostenibile con trendy. A prova di sensi di colpa Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 gennaio 2022) La maglieria upcycled dai colori esplosivi di MTOF. E poi giovani brand dall'animo, linee ad alto tasso di eco-compatibilità e capsule collection amiche del pianeta. In una gallery dove ecologico fa rima con cool, sostenibile con trendy. A prova di sensi di colpa

Advertising

KiuppusDeWumpus : RT @redcatontheroof: Prevedo un boom dello shopping on line con il green pass nei negozi. - Curiosone12 : RT @redcatontheroof: Prevedo un boom dello shopping on line con il green pass nei negozi. - redcatontheroof : Prevedo un boom dello shopping on line con il green pass nei negozi. - queriomara1 : @ladyonorato Be mentre voi perdete tempo con ste cavolate io faccio shopping... Posso farlo, ho il super green pass - FabrizioMauri4 : RT @TrendOnline: #Greenpass obbligatorio anche nei negozi! Per fare shopping, per andare in #Posta o in #banca a ritirare la #pensione avra… -