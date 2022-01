Green Pass: ex magistrato attraversa Stretto su barca pescatori (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'ex magistrato Angelo Giorgianni non avendo il super Green Pass necessario per prendere il traghetto ha attraversato lo Stretto di Messina su una barca di pescatori con cui si era messo d'accordo. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'exAngelo Giorgianni non avendo il supernecessario per prendere il traghetto hato lodi Messina su unadicon cui si era messo d'accordo. La ...

