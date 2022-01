Green pass e indennità quarantena covid sul tavolo del governo (Di martedì 18 gennaio 2022) Green pass, Super Green pass e attività esenti dall’obbligo, ma anche indennità di malattia per quarantena covid a rischio per i lavoratori a casa dopo il contatto con un positivo. E ancora le misure anti rincaro per le bollette di luce e gas e i ristori per le attività più colpite dalle ultime misure anti covid. Questo è quello che si trova al vaglio del governo, che tra Dpcm e dl Sostegni si troverà in settimana a deliberare nuove decisioni. Super Green pass e Green pass ‘base’, negozi e attività esentate: è arrivata ieri l’intesa sul Dpcm legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022), Supere attività esenti dall’obbligo, ma anchedi malattia pera rischio per i lavoratori a casa dopo il contatto con un positivo. E ancora le misure anti rincaro per le bollette di luce e gas e i ristori per le attività più colpite dalle ultime misure anti. Questo è quello che si trova al vaglio del, che tra Dpcm e dl Sostegni si troverà in settimana a deliberare nuove decisioni. Super‘base’, negozi e attività esentate: è arrivata ieri l’intesa sul Dpcm legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Quelli di #AmnestyInternational sono dei cattivi #novax? No. Eppure lanciano un allarme sul green pass ?? - AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - ladyonorato : Madri separate dal neonato bisognoso di cure specialistiche; donne gravide lasciate sole ad abortire in auto o a pa… - saryvanpelt : @sbetz10 Ma comunque son proprio rincretiniti, non serve nemmeno nessun tipo di green pass per donare ?? - CarpaneseSilva1 : RT @AuroraLittleSun: AVIS: “Ai donatori di sangue non sarà richiesto il green pass” Ci avete trattato come delle bestie, ci avete augurato… -