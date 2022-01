Grande successo per la mostra del Museo del Bari (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da Bari per GLIEROIDELCALCIO.COM Andrea Gioia – Ne avevamo parlato dettagliatamente in due articoli dei giorni passati, intervistando anche Roberto Vaira, tra gli organizzatori della mostra e uno dei maggiori collezionisti d’Italia. Dopo la tre giorni dedicata ai galletti biancorossi è ora di tirare le somme. Noi de Gli Eroi del Calcio abbiamo avuto la fortuna di vedere da vicino l’esposizione di maglie e cimeli dedicata alla squadra del capoluogo pugliese. Grande organizzazione, nella splendida e centralissima cornice dello Spazio Murat. Erano 114 le maglie che impreziosivano questo evento unico in Italia. 114 come gli anni del Bari, compiuti proprio il 15 Gennaio. Minuziosità e competenza nella scelta, tra le oltre 500 casacche presenti nelle collezioni di Vaira e Girone. Dagli anni ’50 ai giorni nostri. Dalla ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Daper GLIEROIDELCALCIO.COM Andrea Gioia – Ne avevamo parlato dettagliatamente in due articoli dei giorni passati, intervistando anche Roberto Vaira, tra gli organizzatori dellae uno dei maggiori collezionisti d’Italia. Dopo la tre giorni dedicata ai galletti biancorossi è ora di tirare le somme. Noi de Gli Eroi del Calcio abbiamo avuto la fortuna di vedere da vicino l’esposizione di maglie e cimeli dedicata alla squadra del capoluogo pugliese.organizzazione, nella splendida e centralissima cornice dello Spazio Murat. Erano 114 le maglie che impreziosivano questo evento unico in Italia. 114 come gli anni del, compiuti proprio il 15 Gennaio. Minuziosità e competenza nella scelta, tra le oltre 500 casacche presenti nelle collezioni di Vaira e Girone. Dagli anni ’50 ai giorni nostri. Dalla ...

