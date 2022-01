Grande Fratello Vip, trentacinquesima puntata in diretta – Faccia a faccia Nathalie vs Sonia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nathalie Caldonazzo - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 6 continua con la trentacinquesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della trentacinquesima puntata 21.40: Breve anteprima. 21.45: “GF Vip, tu non mi basti mai”. Signorini dà così il via alla nuova puntata. Subito il collegamento con la casa per gli auguri a Kabir, che ha compiuto ieri 76 anni ed è stato festeggiato come si deve dagli altri concorrenti. Durante il brindisi, Soleil ha salutato Alex, provocando di fatto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 gennaio 2022)Caldonazzo - GF Vip 6 (US Endemol Shine) IlVip 6 continua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 6: laminuto per minuto della21.40: Breve anteprima. 21.45: “GF Vip, tu non mi basti mai”. Signorini dà così il via alla nuova. Subito il collegamento con la casa per gli auguri a Kabir, che ha compiuto ieri 76 anni ed è stato festeggiato come si deve dagli altri concorrenti. Durante il brindisi, Soleil ha salutato Alex, provocando di fatto ...

