Grande Fratello Vip, trentacinquesima puntata in diretta – Faccia a faccia Nathalie vs Sonia, la situazione tra Delia e Soleil, il televoto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nathalie Caldonazzo - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 6 continua con la trentacinquesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: anticipazioni trentacinquesima puntata di lunedì 17 gennaio 2022 In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima, in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 gennaio 2022)Caldonazzo - GF Vip 6 (US Endemol Shine) IlVip 6 continua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: anticipazionidi lunedì 17 gennaio 2022 Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce ladelVip 6. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe eBruganelli. Quest’ultima, in ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - Gio43797420 : RT @NicolaPorro: ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - FiorettiJenny : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… -