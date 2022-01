Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo perde la pazienza con Katia Ricciarelli: “Vattene a letto invece di scassare la min**ia” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo – prossimo a lasciare la Casa di Cinecittà – dopo la puntata del 14 gennaio scorso ha perso la pazienza. Finita la cena, alcuni ‘vipponi’ si stavano rilassando attorno al tavolo, quando Katia Ricciarelli è intervenuta richiamandoli all’ordine: “Ci sono i piatti sporchi. Mi date una mano?”. Allora Manuel le ha risposto immediatamente: “Finiamo di fumare e arriviamo”. Quindi la soprano ha cominciato a lamentarsi e allora Bortuzzo ha aggiunto: “Chi ha mangiato è andato a dormire. Adesso arrivo io“. Dopo l’ennesimo richiamo di Ricciarelli, Bortuzzo ha detto (fra sé e sé): “Ma vai a letto. Vattene a letto che è meglio, invece si scassare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022)– prossimo a lasciare la Casa di Cinecittà – dopo la puntata del 14 gennaio scorso ha perso la. Finita la cena, alcuni ‘vipponi’ si stavano rilassando attorno al tavolo, quandoè intervenuta richiamandoli all’ordine: “Ci sono i piatti sporchi. Mi date una mano?”. Allorale ha risposto immediatamente: “Finiamo di fumare e arriviamo”. Quindi la soprano ha cominciato a lamentarsi e alloraha aggiunto: “Chi ha mangiato è andato a dormire. Adesso arrivo io“. Dopo l’ennesimo richiamo diha detto (fra sé e sé): “Ma vai ache è meglio,sila ...

