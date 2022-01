Grande Fratello Vip, il più votato tra Federica, Kabir e Valeria-Giacomo: cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il più votato? Stasera andrà in onda un nuovo appuntamento nella prima serata di oggi 17 gennaio su Canale 5. Con la 35esima puntata scopriremo anche quale sarà il preferito, ma nel frattempo diamo uno sguardo a quello che è trapelato dai sondaggi online. Grande Fratello Vip, sondaggi: il più votato Chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 gennaio 2022)Vip,: chi è il più? Stasera andrà in onda un nuovo appuntamento nella prima serata di oggi 17 gennaio su Canale 5. Con la 35esima puntata scopriremo anche quale sarà il preferito, ma nel frattempo diamo uno sguardo a quello che è trapelato daionline.Vip,: il piùChi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - historylover_01 : @ComeAgainVicky @marcelaguinthe1 @vinnlyraoficial @lucxisfer Devo confessarlo che preferisco credere in Pedro che i… - 361_magazine : Delia Duran si è subito ambientata al Grande Fratello Vip. In particolare ha instaurato un bel rapporto con Manila… - Edorsi53 : RT @pizzigo: Il giovane Nico si leva la medaglia è il fratello grande Iñaki lo riprende e gli ordina di rimettersela. C’è da essere orgogli… -