Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié furiosa: “Manila Nazzaro è falsa. Alessandro Basciano? Ecco cosa ha fatto a mia sorella Jessica” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sono Clarissa, Jessica e Lulù Selassié, le ‘Principesse’. Mentre le ultime due sono ancora in gioco, Clarissa è stata eliminata a fine novembre e così, da fuori la Casa di Cinecittà, si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Intervistata su Radio Radio Tv durante la puntata Non succederà più andata in onda l’8 gennaio scorso, l’ex gieffina ha commentato le ultime vicende che hanno caratterizzato il reality e ribadito il suo pensiero su Manila Nazzaro: “Per me lei è falsa, vuole fare buon viso a cattivo gioco”. Poi ha aggiunto: “Avevo dei miei dubbi, poi quando sono uscita ho voluto aspettare perché sono educata. La reputo un personaggio costruito. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione delVip ci sonoe Lulù, le ‘Principesse’. Mentre le ultime due sono ancora in gioco,è stata eliminata a fine novembre e così, da fuori la Casa di Cinecittà, si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Intervistata su Radio Radio Tv durante la puntata Non succederà più andata in onda l’8 gennaio scorso, l’ex gieffina ha commentato le ultime vicende che hanno caratterizzato il reality e ribadito il suo pensiero su: “Per me lei è, vuole fare buon viso a cattivo gioco”. Poi ha aggiunto: “Avevo dei miei dubbi, poi quando sono uscita ho voluto aspettare perché sono educata. La reputo un personaggio costruito. La ...

Advertising

TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié furiosa: “Manila Nazzaro è falsa. Alessandro Basciano? Ecco cosa ha fatto a… - Lorenzo83497205 : RT @VicolodelleNews: #GFVip: Ecco le toccanti parole di difesa di #AldoMontano verso #LuluSelassie Per leggere cliccate qui ----> https://t… - Adessoperodormi : Che società può uscire da un paese dove trasmissioni come il grande fratello o uomini e donne durano da più di 20 a… -