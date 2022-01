“Grande Fratello Vip”, anticipazioni puntata del 17 gennaio: sorprese per Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Trentacinquesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste, stasera 17 gennaio dalle 21:30 su Canale 5 Grande Fratello Vip ritorna stasera 17 gennaio su Canale 5 Delia Duran ha trascorso i primi giorni nella Casa tra discussioni, rassicurazioni, dubbi e paure. Delia sta vivendo tante emozioni ed è alla ricerca di quelle risposte che, secondo lei, solo nel loft di Cinecittà potrà trovare. Se da un lato la sua presenza crea malcontento, soprattutto in Soleil Sorge che sembra patirla molto, dall’altro Delia ha già trovato dei punti di riferimento come, per esempio, Manila Nazzaro. Kabir Bedi ha compiuto 76 anni e ha festeggiato il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Trentacinquesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste, stasera 17dalle 21:30 su Canale 5Vip ritorna stasera 17su Canale 5 Delia Duran ha trascorso i primi giorni nella Casa tra discussioni, rassicurazioni, dubbi e paure. Delia sta vivendo tante emozioni ed è alla ricerca di quelle risposte che, secondo lei, solo nel loft di Cinecittà potrà trovare. Se da un lato la sua presenza crea malcontento, soprattutto in Soleil Sorge che sembra patirla molto, dall’altro Delia ha già trovato dei punti di riferimento come, per esempio, Manila Nazzaro. Kabir Bedi ha compiuto 76 anni e ha festeggiato il suo ...

Advertising

TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - potatoestom : RT @chetempochefa: “Sai che se ti scoprono ti cacciano dalla casa del Grande Fratello?' “Sì, sì”. @ninofrassicaoff e Kabir Bedi a #CTCF ht… - cherry19611883 : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… - antonio_umbro : RT @trecentotre: Miriana: “questo grande fratello è il più grande che abbiamo visto al livello di umanità” #gfvip -