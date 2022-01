Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della trentacinquesima puntata (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6, il reality show prodotto da Endemol Shine e condotto come sempre da Alfonso Signorini affiancato dalle due immancabili opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Di seguito il comunicato stampa con tutte le anticipazioni sulla trentacinquesima puntata che vedremo in onda questa sera, in cui a farla da padrone sarà ancora una volta il triangolo Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran, dopo l’entrata di quest’ultima nella Casa: Stasera, lunedì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentacinquesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladelVip 6, il reality show prodotto da Endemol Shine e condotto come sempre da Alfonso Signorini affiancato dalle due immancabili opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Di seguito il comunicato stampa con tutte lesullache vedremo in onda questa sera, in cui a farla da padrone sarà ancora una volta il triangolo Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran, dopo l’entrata di quest’ultima nella Casa: Stasera, lunedì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentacinquesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e ...

Advertising

TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - chetempochefa : “Sai che se ti scoprono ti cacciano dalla casa del Grande Fratello?' “Sì, sì”. @ninofrassicaoff e Kabir Bedi a… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - Vannina89 : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… - supremanes : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… -