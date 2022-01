Grande Fratello Vip 6, Delia Duran: "io e Alex Belli siamo stati a letto con un’altra donna” (Di martedì 18 gennaio 2022) Delia Duran del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato che con il marito Alex Belli ha avuto un rapporto a tre con un'altra donna. Rivelazioni a luci rosse di Delia Duran al Grande Fratello Vip 6: la gieffina ha rivelato che con il marito Alex Belli è andata a letto con un'altra donna: la modella venezuelana lo ha confidato a Manila Nazzaro sottolineando che tra loro esiste una Grande complicità. Delia Duran ha regalato nuovo materiale piccante alla storia tra lei Alex Belli e Soleil Sorge, il triangolo che ha tenuto in piedi i primi mesi del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)delVip 6 ha rivelato che con il maritoha avuto un rapporto a tre con un'altra. Rivelazioni a luci rosse dialVip 6: la gieffina ha rivelato che con il maritoè andata acon un'altra: la modella venezuelana lo ha confidato a Manila Nazzaro sottolineando che tra loro esiste unacomplicità.ha regalato nuovo materiale piccante alla storia tra leie Soleil Sorge, il triangolo che ha tenuto in piedi i primi mesi del ...

