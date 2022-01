Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 35esima puntata, stasera su Canale 5 (Di lunedì 17 gennaio 2022) stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 35esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 35esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi nella casa più spiata d'Italia ci saranno delle sorprese per due delle protagoniste del reality. Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di spunti polemici soprattutto grazie ad alcune delle protagoniste femminili del programma. Resta in prima fila lo scontro tra ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 gennaio 2022)su5 alle 21:45 va in onda ladelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 6 è alla sua- in ondasu5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi nella casa più spiata d'Italia ci saranno delle sorprese per due delle protagoniste del reality. Nuovo appuntamento con ilVip 6 e con ledi unache si prevede ricca di spunti polemici soprattutto grazie ad alcune delle protagoniste femminili del programma. Resta in prima fila lo scontro tra ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - martyisbackk : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… - 8924liom : Ok, tutti in prima linea a combattere il Covid.. E alla piaga del Grande Fratello nessuno ci pensa?? Insensibili e menefreghisti!!! ?? -