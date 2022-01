Gosens-Newcastle, arriva la risposta ufficiale dell’Atalanta: la situazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime ore, voci sempre più insistenti davano la trattativa tra Gosens e il Newcastle in dirittura d’arrivo, grazie soprattutto ad un presunto accordo raggiunto tra l’esterno tedesco ed i Magpies. Dal suo canto, però, l’Atalanta fa sapere di non aver ricevuto alcuna offerta per Gosens e che non c’è nessuna intenzione di cederlo, da parte del club. Mentre Gosens, ad oggi non pianifica una partenza immediata a dispetto del fatto che il suo agente sia davvero stato contattato dal club inglese. Gosens Atalanta NewcastleLa risposta di Marino ai Magpies Insomma la posizione della Dea è chiarissima, ed è confermata dalle parole del direttore Umberto Marino, rilasciate ieri a SkySport: -Umberto ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime ore, voci sempre più insistenti davano la trattativa trae ilin dirittura d’arrivo, grazie soprattutto ad un presunto accordo raggiunto tra l’esterno tedesco ed i Magpies. Dal suo canto, però, l’Atalanta fa sapere di non aver ricevuto alcuna offerta pere che non c’è nessuna intenzione di cederlo, da parte del club. Mentre, ad oggi non pianifica una partenza immediata a dispetto del fatto che il suo agente sia davvero stato contattato dal club inglese.AtalantaLadi Marino ai Magpies Insomma la posizione della Dea è chiarissima, ed è confermata dalle parole del direttore Umberto Marino, rilasciate ieri a SkySport: -Umberto ...

