Golfo: tv, 3 uccisi in attacchi aerei Huthi su Abu Dhabi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tre persone, due cittadini indiani e uno pachistano, sono state uccise oggi in attacchi aerei compiuti dagli insorti yemeniti Huthi negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce la tv panarabo - saudita al ...

