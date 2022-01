Gli ex grillini puntano sull'uomo della "moneta parallela"

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L'ex vicepresidenteCorte Costituzionale è stato indicato dai parlamentari di Alternativa c'è come prossimo capo dello Stato. Critico di Draghi e del pensiero neoliberlista, vorrebbe emettere in Italia unadi Stato

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi chiama gli ex grillini: “Sono quello del bunga bunga”. Sgarbi: “Renzi lo vota in cambio del p… - elvise1657 : @LBeddini @matteorenzi @ItaliaViva @radioleopoldait Dai sul serio? Addirittura colpevole di aver riportato il Berlu… - GabryContessa : questo perchè nessuno dei parlamentari grillini gli presta la minima attenzione, lo schifano proprio, e l'invaghito… - GabryContessa : @MarcoFattorini questo perchè nessuno dei parlamentari grillini gli presta la minima attenzione, lo schifano propri… - AndreaLompio53 : @VIGELLI Troll sxsx e grillini scatenati. La fifa che Renzi, un vero buon governo, gli fa è incredibile. Sciocchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli grillini

... la dialettica interna aiè pesante". Secondo l'ex premier infatti il presidente dei pentastellati " vorrebbe andare ad elezioni nel 2022: sa che se si vota a scadenza naturale, Di Maio...Lunedì 17 gennaio (ore 21), al Cinema Rosebud di Reggio Emilia, Franco" presidente onorario e fondatore di Arcigay, politico e attivista per i diritti civili " ...i diritti Lgbt attraverso...Roma, 17 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, questa sera il leader del M5S, Giuseppe Conte, riunirà i vertici del M5S, compresi i ministri grillini al governo, Luigi Di Maio, Stefano Pat ...L'ex vicepresidente della Corte Costituzionale è stato indicato dai parlamentari di Alternativa c'è come prossimo capo dello Stato. Critico di Draghi e del pensiero neoliberlista, vorrebbe emettere in ...