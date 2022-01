Giulia Salemi pubblica una foto con Pierpaolo | ma c’è un retroscena incredibile!

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La storia d’amore traPretelli sta proseguendo a gonfie vele. Entrambi sono molto presenti sui social, specie l’influencer, la quale è solita condividere i momenti più interessanti e romantici della loro love story. Proprio in questi giorni, però, la protagonista ha mostrato uno scatto molto romantico su Instagram in cui appare in compagnia del suo amato, ma nell’immagine è presente uninedito che ha spiazzato i due protagonisti. Ecco di cosa si tratta. Lo scatto romantico disi sono conosciuti durante l’edizione numero 5 del GF Vip e da quel momento non si sono più separati. Malgrado in molti credevano che i due si sarebbero lasciati presto e che la loro storia non sarebbe ...