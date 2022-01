(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dal 21 gennaio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “LE” (Isola degli Artisti), ildi, già disponibile sulle piattaforme di streaming dal 17 dicembre. “le” è una canzone sulla consapevolezza che permette di liberarsi dalla trappola di un amore tossico. È un brano che incita ad amare se stessi, a saper riconoscere ciò che ti sottrae energia e a saper vivere al meglio delle proprie possibilità,le. Il testo è stato scritto da, mentre la musica è stata composta con Manuel Finotti. Spiega l’artista: “Ci sono legami malati che ti annullano, che spengono, giorno dopo giorno, la tua luce. Ma ...

OltreleColonne : Giulia Molino presenta il suo nuovo singolo "Come le rockstar"

Dal 21 gennaio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica "COME LE ROCKSTAR" (Isola degli Artisti), il nuovo singolo di GIULIA MOLINO, già disponibile sulle piattaforme di streaming dal 17 dicembre.