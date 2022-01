Giulia Molino: esce “Come le rockstar” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 21 gennaio 2022 uscirà in rotazione radiofonica “Come le rockstar” (Isola degli Artisti), il nuovo singolo di Giulia Molino, già disponibile sulle piattaforme di streaming dal 17 dicembre. Chi è Giulia Molino? Giulia Molino è una rapper e cantautrice nata a Torre del Greco (NA). Dopo diverse esperienze approda nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove guadagna la finale e il secondo posto nel canto. Durante il percorso nel talent si fa conoscere per diverse esibizioni e inediti Come “Va Tutto Bene”, brano certificato disco d’oro, e “Nietzsche”. In quest’ultimo inedito la cantautrice partenopea mostra tutto il suo talento nella scrittura. Tra le ultime esperienze vale la pena citare la vittoria del Premio Lunezia 2020 per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 21 gennaio 2022 uscirà in rotazione radiofonica “le” (Isola degli Artisti), il nuovo singolo di, già disponibile sulle piattaforme di streaming dal 17 dicembre. Chi èè una rapper e cantautrice nata a Torre del Greco (NA). Dopo diverse esperienze approda nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove guadagna la finale e il secondo posto nel canto. Durante il percorso nel talent si fa conoscere per diverse esibizioni e inediti“Va Tutto Bene”, brano certificato disco d’oro, e “Nietzsche”. In quest’ultimo inedito la cantautrice partenopea mostra tutto il suo talento nella scrittura. Tra le ultime esperienze vale la pena citare la vittoria del Premio Lunezia 2020 per ...

