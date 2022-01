Giulia e Pierpaolo Pretelli, la foto del bacio più romantico su Instagram (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cosa c’è di più romantico di un bacio sulla neve con lo sfondo un cielo notturno ricoperto di stelle? Un bacio scambiato mentre una stella cadente taglia in due l’orizzonte. Ed è senza ombra di dubbio uno scatto pieno di romanticismo e amore, quello che ritrae Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, immortalati dal fotografo Pietro Menzione Giordano, in una serie di foto che poi, messe insieme, hanno mostrato come ci fosse una stella cadente che solcava il cielo. A condividerlo è stata Giulia Salemi che in questi giorni sta pubblicando sul suo profilo Instagram molte immagini che la ritraggono sulla neve insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. Giulia e ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cosa c’è di piùdi unsulla neve con lo sfondo un cielo notturno ricoperto di stelle? Unscambiato mentre una stella cadente taglia in due l’orizzonte. Ed è senza ombra di dubbio uno scatto pieno di romanticismo e amore, quello che ritraeSalemi e, immortalati dalgrafo Pietro Menzione Giordano, in una serie diche poi, messe insieme, hanno mostrato come ci fosse una stella cadente che solcava il cielo. A condividerlo è stataSalemi che in questi giorni sta pubblicando sul suo profilomolte immagini che la ritraggono sulla neve insieme al compagnoe ...

