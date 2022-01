Giovedì in Cdm le misure contro il caro bollette | taglio Iva e oneri | fondi Ets | scorte

(Di lunedì 17 gennaio 2022)arrivano in Consiglio dei ministri leil, che potrebbero essere inserite in un decreto ad hoc. Il governo dovrà scegliere fra varie opzioni: tassazione degli extra-profitti...

potrebbe presiedere unsul caro energia. Si immerge e sprofonda dunque nel lavoro proprio come Palomar che toglieva le 'barbe dai prati' e osservava il geco del suo terrazzo, ma per ...Main Consiglio dei ministri, la scelta delle armi non sarà facile. Il Ministero della Transizione ecologica (Mite) le ha raccolte in un documento in dieci punti, che ha presentato durante le ...