Giovanna Civitillo mette a tacere le critiche sul marito Amadeus: “Qualcuno ha frainteso le mie parole” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo la sua intervista a Domenica In, Giovanna Civitillo si è trovata al centro di una bufera mediatica a causa delle dichiarazioni fatte alla conduttrice Mara Venier. La moglie di Amadeus ha infatti parlato, non senza una punta di commozione, di aver preferito la famiglia alla carriera. Questo però ha prontamente scatenato un’infinita polemica sui social, dove molti utenti hanno criticato le sue parole e anche Amadeus. Alla fine la donna è dovuta intervenire sui social per placare il polverone e difendere suo marito Amadeus. Giovanna Civitillo e le polemiche dopo le sue dichiarazioni a Domenica In Soltanto qualche giorno fa Giovanna Civitillo accettava di buon grado l’invito di Mara Venier a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo la sua intervista a Domenica In,si è trovata al centro di una bufera mediatica a causa delle dichiarazioni fatte alla conduttrice Mara Venier. La moglie diha infatti parlato, non senza una punta di commozione, di aver preferito la famiglia alla carriera. Questo però ha prontamente scatenato un’infinita polemica sui social, dove molti utenti hanno criticato le suee anche. Alla fine la donna è dovuta intervenire sui social per placare il polverone e difendere suoe le polemiche dopo le sue dichiarazioni a Domenica In Soltanto qualche giorno faaccettava di buon grado l’invito di Mara Venier a ...

Advertising

StraNotizie : Giovanna Civitillo parla di uo figlio: le dichiarazioni shock - infoitcultura : Giovanna Civitillo, Amadeus e le critiche dopo l'intervista: «Non mi ha chiesto di smettere di ballare» - CronacaSocial : Giovanna Civitillo e le confessioni inaspettate sul figlio, sul web è polemica: 'Lui non voleva...' ??… - Karlo72624998 : Giovanna Civitillo, bufera sul figlio: 'Sono stata fraintesa' - infoitcultura : Giovanna Civitillo replica alle polemiche sulla sua carriera: “Amadeus non me lo ha mai chiesto, sono… -