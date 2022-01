Giornata Internazionale della pizza 2022: come nasce e perché si celebra il 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) La pizza è il piatto simbolo della gastronomia italiana, ma anche uno dei piatti più diffusi al mondo: in suo onore, il 17 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale della pizza. Amata da tutti gli italiani e non solo, la pizza è famosa per la sua originalità e bontà. Le origini La piazza ha origini molto antiche: pezzi di focaccia conditi venivano serviti in precedenza come pasto semplice, ma la pizza come la conosciamo noi oggi, nasce a Napoli alla fine del XVII secolo. Una visita della Regina Margherita di Savoia nel 1889 trasformò la pizza da piatto popolare a vera e propria eccellenza: fu in onore della Regina ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Laè il piatto simbologastronomia italiana, ma anche uno dei piatti più diffusi al mondo: in suo onore, il 17 gennaio di ogni anno sila. Amata da tutti gli italiani e non solo, laè famosa per la sua originalità e bontà. Le origini La piazza ha origini molto antiche: pezzi di focaccia conditi venivano serviti in precedenzapasto semplice, ma lala conosciamo noi oggi,a Napoli alla fine del XVII secolo. Una visitaRegina Margherita di Savoia nel 1889 trasformò lada piatto popolare a vera e propria eccellenza: fu in onoreRegina ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @ilfaroonline: Giornata Internazionale della pizza 2022: come nasce e perché si celebra il 17 gennaio - ilfaroonline : Giornata Internazionale della pizza 2022: come nasce e perché si celebra il 17 gennaio - Elisabe94838092 : RT @icebergfinanza: Ieri pessima giornata per #Speranza che nella foto con le corna, sperava che gli italiani non si accorgessero dei dati… - Magamag76377872 : RT @icebergfinanza: Ieri pessima giornata per #Speranza che nella foto con le corna, sperava che gli italiani non si accorgessero dei dati… - SoniaLaVera : RT @icebergfinanza: Ieri pessima giornata per #Speranza che nella foto con le corna, sperava che gli italiani non si accorgessero dei dati… -