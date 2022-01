Gigi D’Agostino irriconoscibile: la prima foto dopo l’annuncio della malattia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Appena un mese fa Gigi D’Agostino ha confessato di esser stato colpito da un tragico e doloroso male. Sui social il dj ha postato la sua prima foto dopo l’annuncio della malattia dove è apparso visibilmente provato. Gigi D’Agostino: la malattia Ancora non è chiaro da quale malattia sia stato colpito Gigi D’Agostino che, sui social, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. A un mese di distanza dal suo annuncio il dj ha condiviso una foto dove appare provato e irriconoscibile e ha ringraziato tutti coloro che gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di calore. “Spero che questo nuovo anno mi doni ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 gennaio 2022) Appena un mese faha confessato di esser stato colpito da un tragico e doloroso male. Sui social il dj ha postato la suadove è apparso visibilmente provato.: laAncora non è chiaro da qualesia stato colpitoche, sui social, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. A un mese di distanza dal suo annuncio il dj ha condiviso unadove appare provato ee ha ringraziato tutti coloro che gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di calore. “Spero che questo nuovo anno mi doni ...

