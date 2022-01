Gigi D’Agostino combatte contro la malattia e mostra tutto il coraggio in una foto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Solo un mese fa Gigi D’Agostino ha rivelato la sua lotta contro la malattia ma a nessuno aveva mai mostrato le sue condizioni. Con poche parole aveva confessato la sofferenza, un dolore costante, la speranza di trovare un po’ di sollievo. Gigi D’Agostino ha poi trovato anche il coraggio per mostrare come sta adesso, la speranza è che il nuovo anno gli porti pace e forza. Guardiamo la foto e ci sembra tutto così assurdo. Uno scatto pieno di dignità, di verità, una foto che racconta meglio di qualunque commento. Il dj e producer ha 55 anni, quello scatto ne aggiunge così tanti che sembra passato chissà quanto tempo da quando guardava in pista le generazioni che ha fatto e continuava a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022) Solo un mese faha rivelato la sua lottalama a nessuno aveva maito le sue condizioni. Con poche parole aveva confessato la sofferenza, un dolore costante, la speranza di trovare un po’ di sollievo.ha poi trovato anche ilperre come sta adesso, la speranza è che il nuovo anno gli porti pace e forza. Guardiamo lae ci sembracosì assurdo. Uno scatto pieno di dignità, di verità, unache racconta meglio di qualunque commento. Il dj e producer ha 55 anni, quello scatto ne aggiunge così tanti che sembra passato chissà quanto tempo da quando guardava in pista le generazioni che ha fatto e continuava a ...

Advertising

matteosalvinimi : Forza Gigi D'Agostino ?? - fanpage : Gigi D’Agostino si è mostrato per la prima volta in foto sui social network dopo aver annunciato di essere stato co… - Agenzia_Ansa : Il dj Gigi D'Agostino che aveva annunciato di essere stato colpito da 'un grave male' ha postato una foto che lo ri… - Wally44 : RT @Corriere: Chi è Gigi D’Agostino, dj cult: gli inizi come muratore e cosa sappiamo della sua malattia - BedailB : RT @Agenzia_Ansa: Il dj Gigi D'Agostino che aveva annunciato di essere stato colpito da 'un grave male' ha postato una foto che lo ritrae m… -