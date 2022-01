Gianni Morbidelli ha il cancro | “Ma l’ospedale mi aveva dimesso nonostante il sangue nelle urine Li denuncerò”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) “Sono stato operato d’urgenza, mi hanno trovato un tumore. Ma se non fosse stato per l’urologo, che si è accorto della gravità del caso e ha disposto immediatamente l’intervento chirurgico, mi avrebbero di nuovocomeno già fatto la prima volta”., 57enne ex Formula 1 italiano, ha raccontato così al Resto del Carlino i momenti della sua malattia, dopo il rientro a casa del 14 gennaio. “Capisco bene che siamo in tempo di pandemia, che i ricoveri aumentano, gli ospedali sono sotto pressione“, ha detto alla redazione riminese di Rdc, “però chi come me soffre di una patologia grave, non può essere trascurato solo perché ha anche il Covid e non ci sono abbastanza posti letto in ospedale per i pazienti positivi”. Tutto è cominciato il 29 dicembre 2021, quando l’ex Ferrari si accorge che c’è del ...